Abdel Rahim Mohamed, ex calciatore e allenatore che nei panni di commentatore tv ha raccontato l’avventura dell’Egitto al Mondiale di Russia 2018, è deceduto per un infarto in seguito al gol dell'Arabia Saudita al 90', che ha condannato i Faraoni alla terza sconfitta su tre ai Mondiali di Russia. Lunedì sera infatti l'uomo ha avvertito un malore dopo la diretta, mentre era ancora negli studi della trasmissione di cui era ospite fisso: trasportato in ospedale, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Epilogo triste e tragico dell'avventura al Mondiale di Russia 2018 per Salah e compagni, che non hanno sicuramente disputato la competizione iridata che si prefiguravano.