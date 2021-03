Sono finora 30 i casi accertati di trombosi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, su "quasi 5 milioni di persone vaccinate". È quanto spiega in conferenza stampa la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, dopo lo stop alla somministrazione del vaccino contro il Covid in diversi Paesi europei, compresa l’Italia.



Cone si legge su Corriere.it, l’Ema fa sapere che i casi accertati di tromboembolie seguiti alle vaccinazioni al 10 marzo erano 30, ma che il numero è sottostimato perché "anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi". Precisa però l’Agenzia Europea che "per il momento non vi sono indicazioni che il vaccino abbia causato queste condizioni". Insomma il tasso percentuale di trombi ed embolie a seguito della somministrazione del vaccino contro il Covid, fa sapere Ema, non sembra essere superiore a "quello della popolazione generale".



Una decisione finale è attesa per giovedì, annuncia l’European Medicines Agency, che spiega come la priorità sia assicurare la sicurezza del vaccino e, garantisce la direttrice, la decisione che verrà presa sarà guidata da "scienza" e "indipendenza".



È la stessa direttrice Ema a spiegare poi come al momento e stando ai dati attuali "i benefici di questo vaccino superano i rischi" e come quando i vaccini vengono somministrati a milioni di persone sia "inevitabile che si verifichino episodi rari o gravi di malattie dopo la vaccinazione".