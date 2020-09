Il sorriso di #Tonali prima di fare il suo esordio con i i colori rossoneri pic.twitter.com/nBX0CmNFvW — Orli198 (@Orli19831) September 12, 2020

Prima il torello, poi la panchina di fianco ai suoi nuovi compagni e affrontando quelli, poi il riscaldamento, infine ildi un bambino nel mettere a posto i parastinchi e i calzettoni, ultimo rituale prima dell'ingresso in campo. Sandroha debuttato con la maglia del(foto acmilan.com) e lo ha fatto, nel silenzio di, contro il suo passato, quelin cui è diventato grande.Entrato nella ripresa, al 73esimo minuti al posto di Ismael, dopo un minuto Tonali ha visto i suoi ex compagni esultare, conche buca l'altro debuttante. Poi il 2000 inizia a prendere le misure con la nuova realtà, entrando in punta di piedi nei meccanismi rossoneri: qualche scambio conun paio di filtranti tra le linee e due conclusioni dal limite. La prima debole e innocua, cercato da Brahim Diaz direttamente da calcio d'angolo, in uno di quei tentativi che spesso diventa perfido con una deviazione; la seconda, invece, decisamente più pericolosa: tiro potente ma che si alza, sempre dopo un calcio d'angolo, questa volta sputato fuori dall'area di rigore.