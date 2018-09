L’Empoli ha tanti uomini simbolo. Uno è Rade Krunic, uomo-mercato per tutta l’estate che l’Empoli ha avuto la forza di trattenere e ora vuole blindare. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è praticamente fatta per l’adeguamento di contratto fino al 2022 e con ingaggio da top-player empolese.



E se questo è avvenuto è anche grazie alla volontà del centrocampista della nazionale bosniaca che a Empoli si sente protagonista: "Il rinnovo? Ne abbiamo parlato, sono tranquillo. C’è tutto il tempo e spero di riuscire presto a trovare l’accordo. Mi trovo molto bene in azzurro". Abita alle porte del centro storico, in due minuti raggiunge il Castellani e forse ancora un altro anno di gavetta in Serie A potrebbe essere l’ideale per un 24enne.



E non è detto che a gennaio qualche altra offerta, dopo la corte estiva del Toro, non possa arrivare. Intanto ha messo la firma sulla prima e al momento unica vittoria azzurra in questa stagione, col Cagliari all’esordio. Un gol importante e pesante. Stasera un altro scontro diretto col Sassuolo: "Ho visto un grande Sassuolo con la Juve, hanno giocato una gran partita. Hanno più punti di noi, ma sul piano del gioco possiamo essere alla pari".