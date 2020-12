L'Empoli guarda alla Germania per sostituire il giovane Samuele Ricci, sul quale hanno messo gli occhi diverse squadre di Serie A tra cui la Juventus. Secondo Seriebnews.com la società toscana starebbe osservando da vicino Angelo Stiller, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco con cui ha già esordito anche in Champions League. Classe 2001 e in scadenza in estate, potrebbe essere ceduto a gennaio per evitare il rischio di perderlo a parametro zero in estate.