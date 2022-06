Comincia a scaldarsi l’asse di mercato Firenze-Empoli. Come spesso è accaduto negli anni i contatti tra viola ed azzurri continuano ad aumentare. Questa volte il nome tirato in causa è quello di Szymon Zurkowski, centrocampista in forza all’Empoli ma di proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo l’ottima stagione del centrocampista, il presidente Corsi ha deciso di esercitare il diritto di riscatto pattutito a suo tempo con il club gigliato.



Come riportato quest’oggi da il Corriere Fiorentino, nella giornata di ieri l’Empoli ha deciso di pagare i 4,5 milioni di riscatto alla Fiorentina per assicurarsi il cartellino del giocatore. Adesso la società gigliata ha la possibilità di esercitare un contro-riscatto fissato a 6 milioni di euro. La scorsa estate Italiano scartò quasi subito il polacco, e difficilmente dopo un solo anno cambierà idea in merito. Ad Empoli intanto gongolano: a prescindere da chi sarà l’allenatore del futuro, c’è la voglia di affidare il centrocampo del futuro proprio a Zurkowski.