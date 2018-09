Nome: Blerim DzemailiEtà: 32 anniNazionalità: svizzeraRuolo: centrocampistaSquadra attuale: BolognaE’ stato uno dei punti fermi della nazionale svizzera, ovviamente lo è anchedel Bologna. E’. Talvolta è stato impiegato anche come trequartista, grazie alla sua buona tecnica. Arrivato a gennaio dal Montreal Impact, ha chiuso l'ultima stagione con 15 partite e un gol, ma in tutta la carriera il suo contributo in fatto di reti non è mai mancato. Il suo record è 8 reti nel 2016-17 col Bologna.