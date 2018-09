Nome: GervinhoEtà: 31 anniNazionalità: ivorianoRuolo: attaccante esternoSquadra attuale: ParmaE’ l’acquisto giusto per una squadra come il Parma che, per evidenti ragioni, al suo ritorno in Serie A punterà sul contropiede.. Il difetto di Gervinho sono le scelte finali, spesso le sbaglia.