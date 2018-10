Nome: Alban LafontEtà: 19 anniNazionalità: franceseRuolo: portiereSquadra attuale: FiorentinaSfrontato fino all’eccesso. E questo in un portiere è abbastanza comune, basta ricordare Zenga o Tacconi per averne certezza. Ma Lafont è un ragazzino di 19 anni appena arrivato da un campionato...leggero come quello francese. Eppure in A, nella Fiorentina, ha subito impressionato.Per Pioli, il titolare indiscusso è lui. Per l’èra moderna dei portieri ha una dote fondamentale: col destro calcia come un centrocampista. E, sapendolo, se ne approfitta troppo. Ma siccome è sfrontato, se sbaglia il lancio o il passaggio, la volta dopo ci riprova. Deve fortificarsi muscolarmente.