Nome: Tomas RinconEtà: 30 anniNazionalità: venezuelanoRuolo: centrocampistaSquadra attuale: TorinoPer tutti è un giocatore di grinta, di corsa, di rabbia. In realtà non è solo questo. Rincon produce gioco, anche se alla sua maniera, non ha un calcio pulitissimo, ma la sua posizione è sempre corretta ed è capace di alimentare la manovra per 90 minuti al ritmo più alto. Mazzarri nel Torino lo ha schierato spesso al centro del centrocampo, anche se nel ruolo del regista è un adattato.