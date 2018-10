Nome: Mario PasalicEtà: 24 anniNazionalità: croatoRuolo: centrocampistaSquadra attuale: AtalantaNell’ultimo mercato, il club bergamasco l’ha soffiato alla Fiorentina. Nel gioco di Gasperini è un elemento prezioso, capace di dare ordine in mezzo al campo ma anche di inserirsi con i tempi giusti. Vista l’età, questa è la stagione decisiva per stabilire la dimensione della sua carriera: nell’Atalanta capirà se può davvero puntare a un grande club, come sembrava all’inizio della carriera quando venne acquistato dal Chelsea.