Nome: Mariusz StepinskiEtà: 23 anniNazionalità: polaccoRuolo: centravantiSquadra attuale: ChievoE’ dura fare il centravanti in una squadra che ogni anno lotta per la salvezza, ma questo ragazzo ha davvero tante qualità per battersi fra difensori di livello. Innanzitutto il fisico, poi la grinta, la carica agonistica, ma anche la tecnica, l’elevazione, la potenza nel tiro, la scaltrezza in area di rigore. Il Chievo aspetta molto da Stepinski che è partito bene, con due gol segnati alla Juventus e poi alla Roma all’Olimpico.