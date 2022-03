Ilè un club storico del nostro campionato, ha partecipato a 75 edizioni della massima serie e dopo la retrocessione nel 2014 in Serie B, il club è riuscito a risalire in Serie A l’anno dopo grazie al nuovo presidente canadese Joey Saputo. Dal 2019 la squadra è allenata da, durante la sua vita ha dovuto affrontare diverse sfide in campo e nella vita privata.Quest’anno con il suo Bologna deve affrontare una nuova sfida, raggiungere la salvezza con la squadra emiliana. I rossoblù hanno ottenuto 32 punti in 26 partite e si trovano a dieci punti di distanza dalla zona retrocessione, la salvezza sembra essere alla portata., l’austriaco è arrivato a luglio per circa 3 milioni di euro dallo Shanghai SIPG ed è riuscito a segnare 9 gol in 22 presenze. L’ex Inter punta ad eguagliare il suo record di gol, nella stagione 2008/09 al Twente segnò 12 gol. Le sue reti sono risultate spesso decisive,ha segnato contro dirette avversarie, infatti, l’austriaco è riuscito a siglare almeno un gol contro Salernitana, Genoa, Empoli, Cagliari, Sampdoria e Spezia. In questa stagione vi sono anche state delle sorprese,. Il primo pur essendo un terzino è riuscito a siglare quattro gol e sta continuando a crescere, il secondo è riuscito a diventare il perno del centrocampo del Bologna ed è entrato nel giro della nazionale argentina.è riuscita a ottenere solo 5 punti e nell’ultimo match ha pareggiato contro la Salernitana che occupa l’ultima posizione.. I rossoblù dovranno virare la tendenza che stanno avendo in queste ultime giornate. Il tecnico serbo spera chepossa finalmente segnare il suo primo gol in stagione contro una big. Nelle prossime settimane vedremo se il Bologna riuscirà a risollevarsi e finire con tranquillità la stagione oppure se dovrà fino alla fine lottare per salvarsi.