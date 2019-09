La Virtus Entella ha un'arma in più per affrontare la sua quinta stagione in Serie B.



Il sodalizio ligure è infatti la prima società italiana ad adottare Zone7, applicazione intelligente per la rilevazione e prevenzione degli infortuni e l'ottimizzazione delle performance. Il club di Chiavari, ancora una volta, sfrutta la vicinanza sinergica con Wylab, il primo incubatore italiano di startup sportive, per sperimentare soluzioni innovative con l'obiettivo di migliorare le performance del club a 360 gradi.



Zone7 sfrutta un motore di intelligenza artificiale che macina un grande numero di dati (tracking/GPS, biomeccanici, test atletici, sonno, saliva, ecc.) e consente allo staff atletico di mitigare il rischio di infortuni, eventi che sempre più spesso minano il successo delle squadre di calcio in competizioni e stagioni sempre più lunghe e impegnative. I team che usano Zone7 sono in grado di aiutare gli atleti a raggiungere prestazioni fisiche ottimali, prevedendo gli infortuni prima che questi avvengano, sulla base dei loro dati medici e di performance. Queste informazioni sono già a disposizione dei club oggi, ma la grande mole di dati rende lanalisi molto complicata, con gli strumenti attualmente a disposizione.



Zone7, invece, non si limita a informare lo staff - tramite notifiche su smartphone - sul rischio di infortunio dei giocatori della rosa, ma offre indicazioni puntuali sui fattori di rischio, evidenziando le cause e il tipo di infortunio in cui il calciatore potrebbe incorrere e, soprattutto, proponendo dei suggerimenti per adattare i carichi di lavoro allo stato di salute dellatleta e riportarlo nella zone di sicurezza.



Rispetto alle tante aziende che offrono soluzioni in questo ambito, Zone7 non è un mero gestionale che organizza e visualizza i dati degli atleti. È un'applicazione semplice da usare, che non richiede lavoro manuale da parte dello staff e consente di prendere delle decisioni oggettive, perché è in grado di analizzare velocemente qualunque tipo di dato proveniente da aziende e device diversi. E, ciò che più conta, grazie alla sua capacità di elaborare i dati provenienti da un numero cospicuo di calciatori e club, funziona: infatti i clienti di alcune delle leghe principali in Inghilterra, Spagna e USA dichiarano delle riduzioni nei tassi di infortunio fino al 70%!



Il software è stato utilizzato con grande successo in Spagna dal Getafe, il club di Madrid che lo scorso anno, arrivando quinto nella Liga, ha conquistato la qualificazione in Europa League con un budget limitato e ha stravinto la classifica del minor numero di infortuni del torneo (solo 8 infortuni muscolari).



Dopo un periodo di prova di due mesi, dal primo settembre l'Entella ha cominciato ad utilizzare la piattaforma a tutti gli effetti, lavorando a stretto contatto con il team di Zone7 per perfezionare la conoscenza dei calciatori monitorati e rendere il servizio ancora più efficace. L'obiettivo è affrontare una Serie B tanto sfidante dal punto di vista competitivo quanto stressante sul piano atletico, con un'arma in più, in grado di mettere a disposizione del mister l'intera rosa per tutta la durata del torneo.