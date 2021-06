Il Cile vince contro la Bolivia grazie a un gol di Ben Brereton e ottiene la prima vittoria della Copa America 2021. In campo Arturo Vidal, non brillante ma sempre leader della Roja, uomo mercato in casa Inter, che aspetta l'offerta giusta per lasciarlo andare.



L'entourage del calciatore parla dell'ex Bayer, Juve, Bayern e Barcellona a La Tercera: "Arturo Vidal vuole restare all'Inter, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, ha offerte significative dal Medio Oriente e un'offerta importante da parte di un club cinese". Dopo la Copa America verrà delineato il suo futuro. Con l'Inter che aspetta l'offerta giusta.