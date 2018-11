Fratelli coltelli o meglio, in questo caso, compagni coltelli. Il rapporto fra le due stelle delEdinsonnon è mai stato idilliaco. Già in campo con la maglia del club parigino i due sono spesso arrivati allo scontro verbale per battere punizioni e rigori oltre a diverse questioni lasciate in sospeso sull'egoismo dell'uno e dell'altro palla al piede.che, questa, volta, potrebbe anche portare alla rottura definitiva anche grazie al mercato. Durante quella che doveva essere un'amichevole internazionale fra Brasile e Uruguay (vinta dal Brasile 1-0)Fallo netto e ammonizione, ma a far rumore è stato lo scatto d'ira del brasiliano e le successive parole a distanza che i due compagni si sono lanciati.Vederelontano da Parigi è oggi molto complicato. Rientrare dalla cifra spesa (222 milioni) in un periodo in cui la Uefa è attentissima al Fair Play Finanziario non sarebbe semplice. Meno complicato, invece, pensare a un addio di, classe '87 arrivato ormai a 31 anni all'ultima grande chance della sua carriera. La punta uruguaianaAncelotti è la chiave per convincerlo e con un rapporto così logoro con i compagni l'addio al PSG è sempre più vicino.