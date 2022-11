L'heure la plus sombre est juste avant l'aube...#SEMPRELIKOLO pic.twitter.com/yfJdLL1Abd — Mike Maignan (@mmseize) November 4, 2022

che prende il via tra 12 giorni esatti., nel tentativo di ristabilirsi dal precedente problema al gemello accusato con la maglia della sua nazionale. Gli staff tecnici del club rossonero e della Francia sono in costante contatto e, secondo quanto riferisce l'edizione di oggi de L'Equipe, Maignancirca il suo impiego od un eventuale taglio. L'esordio al Mondiale della Francia campione in carica è previsto tra due settimane esatte contro l'Australia e solo allora sarà chiaro se Maignan, da vice di Lloris, potrà coronare il sogno di prendere parte alla sua prima Coppa del Mondo in carriera o se il ritorno in campo dovrà essere rimandato alla ripresa della Serie A, fissata per il Milan il 3 gennaio 2023 a Salerno.