L’Equipe ha stilato una lista di talenti Under 20 che hanno brillato maggiormente in questa parte di stagione. Presente Dejan Kulusevski, centrocampista che la Juventus ha sottratto dalle grinfie dell’Inter a gennaio, e che da luglio vestirà la maglia bianconera. Nell’elenco, non poteva mancare il gioiellino principe Erling Haaland, passato al Borussia Dortmund nella finestra di mercato invernale, ma anche una serie di altri enfant prodige già presenti sui taccuini dei principali top club. C’è chi ha segnato una spunta come il Real Madrid con l’acquisto di Reinier, chi invece ce l’aveva in casa, come Ansu Fati per il Barcellona. Poi Gabriel Martinelli dell’Arsenal, Camavinga del Rennes, Alphonso Davies del Bayern Monaco e tanti altri.