Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre. La partita sarebbe stata infatti truccata: l'Uefa avrebbe ricevuto informazioni da una fonte considerata molto affidabile su un dirigente del club serbo, che avrebbe scommesso cinque milioni di euro sulla sconfitta con cinque gol di scarto della sua squadra.



IL NAPOLI OSSERVA - La partita si è poi conclusa 6-1 per il Psg, col dirigente che avrebbe così vinto decine di milioni di euro. L'Uefa e la polizia francese stanno indagando su quanto accaduto nella notte del Parco dei Principi, con eventuali decisioni o sanzioni che interesserebbero anche il Napoli, inserito nello stesso girone in Champions.