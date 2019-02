Ieri il papà di Manuel Bortuzzo, Franco, ha comunicato al figlio le sue gravissime condizioni: "A Manuel abbiamo detto della sua paralisi, non ha pianto, ma noi non smettiamo di sperare, lo porteremo in un centro specializzato e lui tornerà alla sua vita. Tornerà a camminare, come promesso. E da adesso la sua famiglia è l’Italia, lui è il figlio d’Italia".



Intanto, il nuotatore (ferito con colpi d'arma da fuoco in un agguato, per un tragico scambio di persona) ha detto le sue prime parole ai genitori. "Fatti coraggio, mamma - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ora per me comincia un altro allenamento". Poi, rivolto ai big dello nuoto italiano, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: "Quando torno vi faccio un culo così".



Una grandissima forza di volontà. Il destino si è accanito con Manuel. Che però è già pronto a lottare.