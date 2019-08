Nelle ultime ore dalla Spagna è rimbalzata la notizia che l'Espanyol ha messo nel proprio mirino Simone Zaza per sotituire Borja Iglesias, ceduto al Real Betis. Il Torino, però, non sembra avere intenzione di cedere l'attaccante, che nelle prime uscite stagionali ha sempre ben figurato.



Più volte il presidente Urbano Cairo ha ribadito di non voler cedere nessuno dei suoi giocatori migliori e di credere molto nel riscatto di Zaza, dopo una stagione al di sotto delle aspettative: per questo motivo sarà molto difficile per l'Espanyol anche solo imbastire una vera e propria trattativa.