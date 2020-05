, magistrato indagato per presunta corruzione, divulgazione di informazioni riservate e scambio di favori. L'Espresso dedica un ampio approfondimento all'ultimo scandalo della giustizia capitolina, definendo Palamara come il(in riferimento al celebre personaggio della pellicola 'Pulp Fiction' interpretato da Harvey Keitel e che 'risolve i problemi') e pubblicando alcuni stralci delle conversazioni Whatsapp del magistrato. La lista dei personaggi che cercano Palamara è lunga e variegata, dalla politica (il segretario del PDe l'ex ministro dell'Interno) allo spettacolo (chiede di "indagare su questa sentenza, un'ingiustizia senza precedenti. Tutti assolti tranne me...ti chiedo di verificare se ho meritato una condanna così dura. Così mirata. È stata considerata una manovra premeditata? Sono sotto choc") fino all'imprenditoria. E al calcio.- Palamara è un grande tifoso giallorosso, conoscema il rapporto più intenso, rivela L'Espresso, lo ha con. E' al direttore generale infatti che si rivolge per chiedere più volte biglietti per le partite della Roma, soprattutto per quelle di Champions League: è capitato a marzo 2018 per la super sfida con il("Buongiorno Mauro scusami la seccatura ma ho promesso a mio figlio di portarlo a Barcellona e sto trovando difficoltà a reperire due biglietti") e, due giorni dopo aver ottenuto e gustato il confronto con i catalani, tocca all'Inghilterra: "Buongiorno Mauro la seccatura te la chiedo nei limiti del possibile anche persempre con mio figlio grazie come sempre", "Non sarà facile Luca. Vediamo" la risposta di Baldissoni; richiesta poi reiterata da Palamara.- Il 13 giugno 2018, giorno degli arresti dinell'ambito delle indagini sul nuovo stadio di Roma, le parti si invertono ed è, che lavora a pochi metri di distanza dagli inquirenti che hanno condotto l'inchiesta e si dice subito disponibile a un incontro privato con il dg giallorosso.: "Luca, ma cosa è successo su Parnasi? C'è davvero sostanza?": "Buongiorno Mauro in giornata o anche domani ci vediamo per un caffè?".: "Sono a Roma. Dimmi tu".: "Alle 11 caffè palazzo Montemartini saletta interna?".: "Ok. Un po' prima".La conversazione prosegue nei giorni seguenti, quando Baldissoni deve essere sentito come testimone nnostante Ielo abbia sottolineato che l'AS Roma "è fuori da questo sport": "Spero di parlarci il prima possibile. Vorrei capire che dire a tutti gli investitori americani tra l'altro..." scrive Baldissoni. Il giorno seguente, dopo l'audizione del dg giallorosso dagli uffici allora guidati da Giuseppe Pignatone, un nuovo scambio riportato da L'Espresso.: "È rimasto molto soddisfatto per oggi e di te".: "Sono contento. Gli ho detto che resto a loro disposizione se gli serve qualche chiarimento. Con piacere. Anche informalmente".: "Ok. Ci prendiamo caffè nei prossimi giorni".Gli incontri si susseguono nei mesi successivi, Baldissoni preoccupato dagli sviluppi dell'inchiesta e Palamara, che chiede i biglietti per le partite, buon aggancio per avere informazioni di prima mano. Tuttavia, contattato da L'Espresso, nega di aver mai dato al pm qualsiasi dettaglio dell'inchiesta: "Non lo sentivo né lo incontravo da mesi".