Conlascia l'Italia anche la compagna, influencer da 27 milioni di followers su Instagram. Modella spagnola nata a Buenos Aires, in Argentina, e madre di Alana Martina (una delle due figlie di CR7, oltre a due figli), la Rodriguez, come il cinque volte Pallone d'Oro, fa della forma fisica e della fitness una ragione di vita. E anche nel video che segue vediamo Georgina impegnata in, aveva detto la modella a maggio parlando del futuro di Ronaldo, che vedeva legato ancora a Torino e alla Juventus. Le cose, come sappiamo, sono andate diversamente, e