Una corsa contro il tempo. Non tanto per l'Egitto, quanto per Salah. Momo, la freccia del Liverpool spezzata da Sergio Ramos ( da Allah secondo Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, per non aver rispettato il ramadan), è pronto a rientrare il 25 giugno, giorno dell'ultima sfida del girone per i Faraoni di Cuper. Ma lo staff medico egiziano sta cercando di rimetterlo in piedi per averlo in campo il prima possibile. Paradossale, l'Egitto: tra le più forti di sempre nel calcio africano (7 Coppe d'Africa), è solamente alla sua terza esperienza al Mondiale dopo quelle del '34 e del '90, e sarà guidata dall'eterno secondo Hector Cuper.



PERCORSO - Inserito nel Gruppo E, l'Egitto ha avuto la meglio su Uganda, Ghana e Repubblica del Congo. 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 13 punti, 8 gol realizzati e 4 subiti. Di quegli 8 gol che sono valsi il ritorno al Mondiale dopo 28 anni, 5 sono stati realizzata da Salah. 2, invece, da Said.



STELLE - Un uomo solo al comando: Momo Salah. 44 gol in 52 partite stagionali, una Champions sfiorata e una stagione da sogno. Oltre all'ex Roma, da segnalare il centrocampista dell'Arsenal, ex Basilea, Mohamed Elneny (suo il gol in finale di Coppa d'Africa nel ko col Camerun) e Trezeguet, esterno sinistro autore di 3 assist nelle qualificazioni Mondiali. Attenzione anche a Ramadan Sobhy, altro esterno offensivo, 21enne dello Stoke. Menzione d'onore per Essami El Hadary, portiere 45enne al suo primo Mondiale: al padre, sul letto di morte, disse "so che sarai orgoglioso di me solo quando difenderò l'Egitto al campionato del mondo". E ora ne ha la possibilità.



GIRONE - Inserito nel Girone A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita, senza Salah parte fortemente svantaggiata. La prima gara è quasi proibitiva contro l'Uruguay di Cavani e Suarez, poi ci saranno i padroni di casa della Russia e infine l'Arabia Saudita. Ecco, con Salah out la prima e in campo le altre due, i Faraoni possono provare a dire la loro.



