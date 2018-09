San Siro li ha adottati, è bastato un mese. Perché al di là dei risultati più o meno felici di questo inizio di stagione, l'Inter si sta godendo i colpi a costo zero costruiti e impostati da Piero Ausilio durante i primi mesi del 2018. Lo avevano raccontato le prime partite di campionato nonostante i pochi punti raccolti (non per colpa loro, anzi), lo conferma la notte di Champions col Tottenham: Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij sono stati due acquisti determinanti a parametro zero, con quei rischi nascosti che a mesi di distanza spuntano e raccontano quanto sia stata importante la tempestività nerazzurra.



I RETROSCENA - A metà gennaio scorso, l'Inter ha iniziato a spingere per avere de Vrij quando c'è stato il primo ostacolo: a fine mese, la Lazio aveva praticamente raggiunto l'accordo per il rinnovo con clausola rescissoria già fissata. L'olandese sembrava propenso ad accettare, i nerazzurri hanno scardinato le resistenze con una proposta economica ben più alta (oltre i 3 milioni). De Vrij ha preso tempo nuovamente poi accettato l'Inter, anche quando a febbraio si è mosso il Barcellona su di lui: sondaggio informativo, tutto vero, il Barça ci ha provato con prospettive diverse (non sarebbe stato ttiolare) ma de Vrij si era promesso ai nerazzurri. Colpo fondamentale, a costo zero ancor di più. Come quando la Juventus ha scelto di non rinnovare il contratto a Kwadwo Asamoah, scelta congiunta perché il giocatore ha deciso di provare un'altra sfida. L'Inter ha seriamente rischiato di perdere Asamoah quando è arrivato il rilancio elevatissimo del Galatasaray e anche un'offerta concreta del Napoli: storie di febbraio, decisivo l'accordo stretto da Ausilio per un triennale quando Asamoah si è convinto a dire sì al progetto Inter. Assist per Icardi, ma soprattutto un ottimo inizio di stagione e una personalità fuori dal comune in questa squadra. L'Inter si gode i suoi acquisti a costo zero, in Champions e non solo: già determinanti.