A Nyon si sta decidendo il futuro del calcio europeo, fermo a causa dell'emergenza coronavirus. La Uefa ha terminato la prima conference call con l’Eca e le leghe europee poco dopo mezziogiorno, alle 13 ne ha poi iniziata un'altra con le 55 federazione associate, ma una decisione per l’Europeo è già stata presa. Sì, perché Euro2020 slitta di un anno, all’estate 2021.



PRIORITA' AI CAMPIONATI - L’ufficialità arriverà nel pomeriggio, con i campionati che quindi arriveranno al loro regolare compimento in estate, senza la pressione di dover terminare con situazioni estemporanee a causa dell'impellenza della competizione continentale per nazionali. Priorità, quindi, a Serie A, Bundes, Liga, Premier, Ligue 1 e a tutte le altre competizioni nazionali, con l'Europeo, itinerante, che saluta alla prossima estate. E non in inverno, come proponeva Infantino: il rischio di rivoluzionare anche la prossima stagione non piaceva ai club. Avanti così, quindi, in attesa dell'ufficialità: dall'11 giugno all'11 luglio 2021 si giocherà il prossimo Europeo.