Il girone d'andata – recupero più, recupero meno – si è concluso, consolidando la posizione dell'Arsenal, sempre più in vetta alla classifica, che ha visto aumentare il suo vantaggio dalle inseguitrici ad 8 punti. Ma se evidenziare lo stato di forma dei Gunners è diventato quasi ripetitivo,– 15 punti in 19 partite, a pari merito con Southampton e West Ham – e stabilmente da agosto in piena zona retrocessione. Il pareggio di fine anno contro il Manchester City sembrava aver rilanciato le quotazioni dei Toffees ma, a conti fatti, si è dimostrato una goccia nel mare. Un mare in piena tempesta., in data 22 ottobre. Si parla della 13esima giornata di Premier. Da allora – oltre al già citato pareggio con i Citizens – l'unico altro punto dei Toffees arriva dallo 0-0 di Craven Cottage, in casa del Fulham. 5 sconfitte in 6 partite ed eliminazione sia in FA Cup che in Coppa di Lega – per mano di Manchester United e Bournemouth, rispettivamente -., giornata dopo giornata.di un grande ex – attuale manager del DC United in MLS –. Ma l'ex Chelsea non è l'unico colpevole di questa travagliata stagione. I tifosi di Goodison Park, dopo la sconfitta contro il Southampton, hanno avuto un acceso – a dir poco – scambio di opinioni con Yerry Mina. ". A meno che la società non decida, già da questa sessione, di intervenire sul mercato.– Il reparto offensivo è sicuramente la zona di campo che più necessita di un investimento importante. Sole 4 reti nelle ultime 7 partite di campionato – 6 in 9 tra tutte le competizioni -. L'evidenza ci racconta di un Everton che ha bisogno di un vero numero 9.. Un bottino povero, troppo povero per una squadra che punta a risollevarsi in classifica e ad uscire dalla zona retrocessione.. L'attaccante colombiano, complice anche un infortunio alla coscia, non sta disputando la sua migliore stagione a Bergamo. Le sirene della Premier possono quindi incuriosirlo. La sua fisicità, unita alla sua capacità realizzativa, può essere la medicina corretta al mal di gol che sta colpendo l'Everton.Ora la palla passa a Zapata ed all'Atalanta: rinuncerà al suo centravanti a stagione in corso? La dirigenza inglese, ci spera, i tifosi pure.