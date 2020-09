Ha detto no al Borussia Dortmund, ha detto no un po' a tutti. Moise Kean vuole la Juve e solo la Juve. L'ha detto ad amici e parenti, che lo aspettano a braccia aperte tra Torino e Asti. Solo che l'Everton è un osso duro e non molla, sicuramente non fa regali: la Juve deve presentare un'offerta che complessivamente possa portare nelle casse del club inglese 25 milioni, anche se dopo un prestito biennale. Palla ai bianconeri.