Una crescita esponenzialeun punto di riferimento per i compagni e per Pioli, che a lui difficilmente rinuncia. In questa stagioneaffermandosi come uno dei centrocampisti migliori di tutto il panorama europeo. Di certo lo schieramento a due davanti alla difesa è più in linea con le sue caratteristiche, ma rispetto al passato l'ex giocatore dell'Atalanta ha imparato a gestire meglio le energie, a non sprecarle. Corre meno e meglio, non è un caso che con una media di 11.227 km a partita, sia al nono posto in classifica fra i giocatori che mediamente corrono di più nel nostro campionato (guida il gruppo Brozovic, davanti a Thorsby e Rog).Quantità e qualità, Kessie è il presente e il futuro del Milan, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022.Kessie a Milano sta bene, considera la maglia del Milan una seconda pelle, vanno però considerate le esigenze di Maldini e Massara, che hanno in cima alla lista degli impegni i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma.Secondo quanto appreso da Calciomercato.comcontro gli attuali 2,2 che l'ivoriano riceve come stipendio. Ci sarà modo di parlarne, senza fretta e ansia.