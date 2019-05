Dario Canovi, ex procuratore i grandi campioni della Roma come Paulo Roberto Falcao e Toninho Cerezo, ha così parlato ai microfoni di MC Sport: "Antonio Conte si è servito della Roma per gettare un amo a Juventus e Inter. Confronto con Massimiliano Allegri? Allegri ha vinto 5 campionati e ha raggiunto 2 finali di Champions negli ultimi anni, Conte non può vantare questi risultati."