C'è stato un tempo in cui l'agente di Mauro Icardi non era Wanda Nara. Anzi, i due iniziavano appena a conoscersi. Galeotta fu la Sampdoria, un club fondamentale nella crescita del centravanti dell'Inter finito nella bufera negli ultimi giorni dopo la vicenda legata alla fascia da capitano e al rinnovo con i nerazzurri.



A portare Maurito in blucerchiato fu il suo storico ex agente, Abian Morano, che ritenne giusto lasciare Barcellona e i blaugrana: "Il sistema di gioco del Barcellona non andava più bene per lui, così ho pensato che per diventare professionista avesse bisogno di un percorso più appropriato e diretto" ha raccontato a Marca il procuratore. "La Sampdoria ci ha offerto il miglior progetto. Era il 2011. E visto come sono andate le cose, ci ho visto giusto. Ho iniziato a lavorare con Mauro che aveva 13 anni e l’ho lasciato nel 2015, diventato capocannoniere della Serie A con l’Inter".



Nella carriera di Icardi però poteva esserci nuovamente la Spagna: "La possibilità di andare al Real Madrid? Sì, c’è stata. Sixto Alfonso, scout del Real nelle Isole Canarie (aveva giocato lì prima del Barcellona, ndr), mi aveva già offerto di andare a La Fàbrica con le giovanili. Mi richiamarono giusto il giorno di esordio di Mauro con la Samp in A, nel derby con il Genoa, quando segnò il suo primo gol. La loro idea era di portarlo al Castilla, ma la sua carriera era già decollata: poche settimane dopo segnò, a 19 anni, una doppietta a Buffon" conclude il procuratore..