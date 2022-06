Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Birger Van De Velde, ex allenatore di Charles De Ketelaere, ha parlato del talento belga. Queste le sue parole sui paragoni: "Totti è una leggenda, quindi andiamoci piano con i paragoni, ma se parliamo di ruolo dico di sì: il 10 della Roma ha fatto il numero 9 senza esserlo davvero, come DeKetelaere a Bruges quest’anno. Può essere il nuovo Kevin De Bruyne. Ha margini di miglioramento incredibili, se il Milan lo prende sta a posto per dieci anni".