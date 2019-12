Non è colpa della Juventus, ma solo ed esclusivamente merito della Lazio. In casa bianconera fioccano le critiche per Sarri, dopo il triplice fischio che ha consegnato la Supercoppa alla Lazio. L'allenatore bianconero non è ancora riuscito a convincere con il gioco, il suo vero e proprio marchio di fabbrica.



MERITO DELLA LAZIO - Tra le critiche arrivate, l'ex Juve Gigi Maifredi prova a rimettere a posto i pezzi a Radio Sportiva: "Nella Juventus non si è incrinato nulla. Semplicemente i bianconeri hanno perso contro una squadra che gioca in maniera magnifica, la Lazio. Può succedere di incontrare una squadra superiore a te nella singola partita, bisogna accettarlo e andare avanti".