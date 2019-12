La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus in finale di Supercoppa, e vola in Arabia Saudita. La squadra di Inzaghi si è conquistata l'attenzione degli addetti ai lavori grazie alle 8 vittorie di fila. Ha già battuto anche la squadra di Sarri, tanto che la finale avrà un significato che va oltre il trofeo. La Lazio, difatti, è stata accostata alla corsa Scudetto. Nessuno se lo aspettava, nemmeno l'allenatore ex Perugia Serse Cosmi, che ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "La Juve, per come la vedo io, resta ancora avanti a tutti. L'Inter sta andando oltre le proprie possibilità, la rosa nerazzurra per me è inferiore a quella bianconera. Chi sta mancando è il Napoli che io pensavo potesse insidiare le prime. La Lazio invece ha grandi qualità globali, è una squadra forte, ma non me l'aspettavo in quella posizione di classifica".