Luca Antonini, ex terzino del Milan, parla a MilanNews.it: "Leonardo? E’ stato mio compagno di squadra e poi è stato mio allenatore. C’è un grande rapporto, ogni tanto ci sentiamo. Mi fa piacere che ricopra questa carica insieme a Paolo. Paquetá​? E’ un gran bel giocatore, è giovanissimo, ma ha dimostrato di avere grandi qualità. In Brasile lo vedono come l’erede di Neymar. E’ giovane, quindi può crescere ancora tanto. Deve imparare subito la lingua italiana, per uno straniero che viene in Italia è fondamentale. Vedendo anche questa operazione di mercato direi che il Milan è tornato"-