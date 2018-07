Tris della Pro Piacenza del d.s. Morrone che prende Nava (Juve Stabia), Remedi (Gavorrano) e Scardina (Pro Vercelli).



NORD - L’ex arbitro Mauro Bergonzi è il nuovo club manager dell’Albissola. L’Entella sfida il Vicenza per Calamai (Cosenza). Grossi (Pro Vercelli) va al Gozzano. Tedeschi (Catania) alla Pro Vercelli. Volata Albinoleffe-Viterbese per Cenetti (Arezzo). L’Arzachena tessera Loi (Feralpisalò).



CENTRO - Ufficiale Varutti (Viterbese) all’Arezzo. Il Gubbio prende Benedetti (Viterbese). La Ternana ingaggia Diakite (Bari). Vitturini (Pescara) firma col Fano. La Fermana rivuole Da Silva (Chievo). Scatenata la Viterbese che ingaggia Palermo (Santarcangelo), tratta Altinier (Reggiana) e Pinto (Parma) e rivuole Bismarck (Chievo).



SUD - Casertana su Voltolini (Pisa). Juve Stabia vicina a Carlini (Reggiana). La Paganese preleva Sapone dalla Juve. Colpo Strambelli (Matera) per il Potenza. Il Rende stringe per Possenti (Carrarese). Donnarumma (Benevento) va alla Vibonese. Bis Catanzaro: Eklu (Spal) e Celiento (Pescara). Infine Favarin (ex Gavorrano) è il nuovo allenatore della Lucchese.