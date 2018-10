In diretta a ‘Un Calcio alla Radio’, trasmissione condotta da Umberto Chiariello su Radio CRC TARGATO ITALIA, è intervenuto, ex arbitro ed osservatore arbitrale: “Il rigore per la Juventus a Empoli? Si ho condiviso la scelta di Calvarese e continuo a sostenere questa tesi. Non è questione di rigorini. È un concetto differente. Un’ azione come quella di Empoli era chiaro che si sarebbe prestata a mille interpretazione. Io da arbitro do elementi di giudizio poi dopo ognuno dà una propria opinione. Io do elementi basati sul regolamento per dare a chiunque degli strumenti e poi ognuno si fa la sua idea. Chi mi conosce da anni sa che il mio cuore batte da anni e non per la Juventus. Se dicessi per chi tifo, domani non sarei più credibile. Dichiarare la propria fede purtroppo in questo mondo social fa sì che si diventa credibili da una parte e poco credibili dall’altra. Il fallo? Il primo contatto lo si vede anche. Io faccio un’interpretazione arbitrale. Il primo contatto è un contatto di gioco. Quello con cui Dybala cerca di coprire il pallone, non si tratta di possesso del Pallone. Il pallone di Bennacer è chiaramente un controllo sbagliato e il pallone diventa pericoloso. Siamo un episodio al limite e avevo detto che avrebbe portato a discussine. Quello che considero grave e fallo è quando Bennacer cade su Dybala. VAR? Questo non è un episodio da VAR mai. Anche se non lo avesse fischiato, il VAR non sarebbe intervenuto. È una valutazione soggettiva e lo vediamo anche adesso che abbiamo opinioni diverse. Qua non si tratta di opinioni, ma è protocollo. Non tutto è da VAR".