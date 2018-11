Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per rispondere alle polemiche dei tifosi partenopei sulla designazione di Luca Pairetto (fratello di Alberto, dipendente della Juventus) per Napoli-Empoli: “Sono totalmente in disaccordo, queste tesi non le ho mai supportate, le trovo davvero speciose. Adesso si dice che la prestazione di Pairetto comunque verrà criticata in un senso o nell’altro. Probabilmente è così, ma questo perché è stata sollevata una polemica totalmente infondata”.



'POLEMICHE ASSURDE' - “Non ho capito, Pairetto è stato designato per Juve-Cagliari o per Napoli-Empoli?", la domanda retorica di Marelli: "E’ tutto qua il problema, perché se si dovesse fare sempre questo ragionamento, allora Guida e Maresca che sono di Napoli non dovrebbero arbitrare l’Inter e la Juve perché sono seconda e prima, Rocchi di Firenze non potrebbe arbitrare la Juve, Mazzoleni non potrebbe arbitrare Inter e Milan… Ma di cosa stiamo parlando? Pairetto dovrebbe dimettersi? Sono due persone distinte! Alberto Pairetto, che viene dalla Philip Morris - non esattamente la bottega sotto casa - è stato preso dalla Juve perché probabilmente valeva. Luca Pairetto ci ha messo 20 anni ad arrivare in Serie A, cosa doveva fare? E poi andiamo a vedere i precedenti: Napoli-Verona 5-1, Napoli-Sassuolo 3-1, Napoli-Spezia 3-1. Stiamo parlando di una roba assurda!”.