Nei giorni scorsi a parlarne era stato lo stesso allenatore della Salernitana Nicola, non potendo però dare alcun ufficialità, questa mattina però è arrivata la notizia che già da qualche settimana girava nell’aria: dopo 23 lunghi anni di carriera tra i professionisti l’ex Bayern e Fiorentina Frank Ribery ha annunciato il suo ufficiale addio al calcio.



A riportare la notizia è stata l’edizione odierna de Il Mattino che ha sottolineato come, fermo ai box per un infortunio dallo scorso 14 Agosto, nonostante questa decisione il fantasista francese dovrebbe comunque continuare la sua avventura a Salerno. Secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore risolverà il contratto pattuito la scorsa stagione, da circa 125 mila euro netti al mese, preparandosi però ad affrontare una nuova avventura.



Ribery infatti sarebbe molto all’ambiente granata tanto che, secondo quanto rivelato agli stessi dirigenti campani, sarebbe già pronto a traslare nel ruolo di dirigente. Secondo il quotidiano la volontà dell’ex viola sarebbe quella di cominciare subito il corso da allenatore per poi iniziare magari dal settore giovanile.