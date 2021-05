In un'intervista al Corriere dello Sport, il difensore brasiliano Danilo ha parlato della sua separazione con il Bologna: "Volevo rimanere per un'altra stagione, magari potevo dare una mano - Ho aspettato fino all'ultima gara ma non mi ha chiamato nessuno. Non so che idea abbiano in testa, forse Mihajlovic andrà via o magari vogliono cambiare gioco. Sinisa ha sempre chiesto un attaccante e un difensore, ora ne servono due. Ma non voglio creare polemiche...".