Christian Brocchi, allenatore ex Milan e Monza, parla al canale Twitch del club rossonero: "Brocchi si nasce, campioni si diventa. È una frase bella che mi ha accompagnato nel Milan e che ha portato molto bene. Rimarrà sempre nella mia mente".



SU BALOTELLI - "È sempre Mario, un ragazzo a cui voglio bene. Ci conosciamo da tanti anni. È arrivato in una realtà per lui nuova, è arrivato in Serie B e pensava che potesse fare sempre la differenza. A Mario bastava un pallone per fare gol ed è vero. Ma in Serie B c’è tanto agonismo, ha avuto delle difficoltà dettate anche da degli infortuni che l’hanno condizionato all’inizio. Ci ha dato una grossa mano, ha fatto sei gol e il suo valore non è in discussione".



SUL MILAN - "L’affidabilità di Paolo, coadiuvato dall’aiuto di Massara, è un valore aggiunto. Stanno dando un segnale importante mettendo il Milan davanti al giocatore. Pioli ha fatto un lavoro veramente importante, da quando è arrivato la squadra è cresciuta. Il lavoro che hanno fatto è stato importante, continueranno a farlo, hanno ancora più esperienza, sono sicuro che il bene del Milan verrà messo sempre davanti come stanno facendo".