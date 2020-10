L'ex centrocampista e miglior marcatore della storia del Bruges con 134 gol, Gert Verheyen, ha parlato all'agenzia ufficiale della Lazio. Ecco come si è espresso sulla squadra di Inzaghi e la sfida di domani: "La squadra di Inzaghi ha davvero tanta qualità. Parliamo di una squadra di livello, capace di lottare per lo scudetto fino al lockdown. Contro il Borussia i biancocelesti sono stati bravi a sbloccare subito la partita, mettendola in discesa e sfruttando al meglio le ripartenze. Luis Alberto è un calciatore importante, mi piace molto, così come Immobile, capace di segnare in ogni occasione".



Dopo la prima giornata, sono Lazio e Club Brugge le tue favorite per la vittoria del girone F?

"No, non penso. Tre punti non cambiano molto, ecco perché è tutto aperto: il percorso è ancora lungo, con tante partite da disputare. Non dimentichiamo poi il budget del Brugge, largamente inferiore a quello di Lazio, Borussia Dortmund e Zenit".



Che gara ti aspetti domani?

"Sarà fondamentale l'approccio. Se la Lazio sbloccherà la partita, sarà molto dura per il Brugge recuperare. Al contrario, la squadra di Clement dovrà cercare di chiudere bene tutti gli spazi, cercando l'episodio e la ripartenza giusta per colpire".