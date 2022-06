L'ex attaccante del Cagliari David Suazo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport durante la quale ha segnalato anche una possibile sorpresa per la prossima stagione che i rossoblù giocheranno in Serie B: "Ho fiducia in Carboni e in Jacopo Desogus, attaccante della Primavera che può essere la sorpresa della stagione. Vedrete, segnatevi questo nome".