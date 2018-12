L'ex centrocampista inglese Gascoigne cerca di uscire dall'ennesima brutta storia. Come riporta Metro.co, l'ex centrocampista è apparso in tribunale per dichiararsi non colpevole di aver aggredito una donna in un treno, provando a baciarla. L'episodio, accaduto a Darlington, nella tratta tra York e Newcastle. In precedenza il talento inglese, che ha militato nel Newcastle, negli Spurs, nei Rangers e in Italia nella Lazio, si era difeso su Twitter, dicendo che avrebbe tentato di consolare una ragazza in lacrime. Dovrà presentarsi in tribunale l'8 gennaio, per provare a dribblare un'altra brutta storia.