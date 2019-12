Più facile che la Lazio batta la Juve. L'ex Lazio Rambaudi non ha dubbi, ai microfoni di Radiosei, messo di fronte ai due big match della prossima giornata di campionato: "L'augurio per Inter-Roma è che ci sia un pareggio. Credo sia più facile che la Lazio batta la Juventus che la squadra di Fonseca si imponga a Milano. Penso che in questo momento la squadra di Inzaghi sia alla pari dei bianconeri. Sarà una partita equilibrata che ci dirà quanto davvero la Lazio è cresciuta. E' un esame importante di maturità, per il momento contro le big la Lazio ha perso punti, quindi questo deve essere considerato un esame importante. In questo momento è sbagliato dire che ci sta perdere con la squadra di Sarri. Io personalmente non voglio partire con questa mentalità, poi è chiaro che il giudizio dipende anche dalla prestazione. Te la giochi alla pari e se vinci si aprono altri scenari".