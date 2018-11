La Lazio ha paura di prendere gol. La Lazio dello scorso anno non esiste più, ne è certo l'ex "Rambo" Rambaudi, e lo raccont a La Gazzetta dello Sport: “Vedo una squadra che ha troppa paura di subire gol. L’anno scorso una gara come quella con il Sassuolo avrebbe provato a vincerla fino all’ultimo. Domenica invece la Lazio ha preferito gestire la gara. Evidentemente le critiche ricevute l’anno scorso per i tanti gol incassati stanno condizionando il comportamento dei giocatori. Eppure l’anno scorso la Lazio riusciva spesso a segnare più degli avversari, non dovrebbe farsi influenzare così”.