Natale e alla ripresa dal campionato. È rientrata bene dalle soste. Chiaro che ora la sosta si prolungherà e ricomincerà una sorta di nuovo campionato. I valori però non cambieranno e quando i giocatori torneranno in forma faranno il loro solito lavoro.La rosa è composta da 25-26 ragazzi e ognuno di loro in questo periodo dovrà trovare il modo per rimanere in forma non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale”.In casa Lazio sono in molti a credere allo Scudetto: “La Lazio assolutamente ci deve credere allo scudetto, e questo periodo di sosta darà ancor di più la percezione di farcela. Ho avuto la fortuna di essere allo stadio a Lazio-Inter. C’era un’atmosfera magica, ma va detto che questo accade da quando c’è Inzaghi.. C’è l’alchimia giusta. E credo che sia proprio quest’unione d’intenti l’arma in più“. Infine un pensiero sulla proposta di tagliare gli stipendi dei calciatori: “Secondo me il discorso va allargato un po’ a tutti i settori.Meglio che un po’ tutti i settori che percepiscono tanto contribuiscano in tal modo. Obbligare secondo me non paga mai. Credo che siano meglio le donazioni che stanno già facendo molti calciatori e club.