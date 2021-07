Miroslav Blazevic, ex commissario tecnico della Croazia, torna sull’eliminazione della nazionale biancorossa da Euro2020: “Se avessero giocato Perisic e Lovren, gli spagnoli non ci avrebbero mai battuto. Mai, te lo assicuro. È stato un grande handicap giocare senza Lovren, e non saremmo arrivati dove siamo se non fosse stato per Perisic”. Poi la stilettata a Perisic: “Doveva vaccinarsi! Quando ho sentito che non lo era, ho detto che qualcuno doveva risponderne! Non posso credere che possano esserci individui così primitivi da non vaccinarsi. Figlio mio, devi essere vaccinato, a beneficio tuo e di tutti i tuoi colleghi. Devi! Non lo fai? Su! Avevano bisogno di uno che li prendesse per l'orecchio e li portasse da un'infermiera per vaccinarli”.