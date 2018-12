In diretta sulle frequenze di Radio CRC, è intervenutoo, ex direttore generale die Atalata:razzista? Con me sono stati carinissimi. Con me c'è stato un rapporto di amore che conservo ancora. Dopo la mia presentazione all’, ricevetti una telefonata dache mi disse “Complimenti amico mio, sei uno che ha gli attributi, perché vai a dirigere la squadra di una città dove non sono riuscito a fare un concerto”. Io cominciai a pensare di aver sbagliato, però dopo un mesetto si vedeva che c’era empatia con la gente. Ci fu la festa della Dea e io fui accolto benissimo. C’era, il “Bocia”, che con me è stato sempre correttissimo. Quando mi annunciò, ci fu un applauso e poi dopo il coro “noi non siamo napoletani” (ride ndr). Fu quasi uno sfottò e poi ogni anno si alla festa della Dea si è ripetuta questa cosa. Fu uno sfottò quasi familiare. Fu detto con grande simpatia. “Noi non siamo napoletani”? È sfottò. “Lavali col fuoco” è una discriminazione quasi razziale. Noi ora stiamo drizzando i capelli, ma nell’anno del terremoto con l’Avellino, che aveva avuto tremila morti, venivamo accolti con “terremotati” quando andavamo al Nord.Responsabilità oggettiva? Bisognerebbe toglierla completamente. Immaginate se la mia squadra sta perdendo, posso utilizzarli anche per assurdo. Io non ho mai sostenuto quei cori, ma mi facevano ridere. Secondo me la cosa bella è che tra questi ultras c’è anche rispetto ed amicizia. Con me la tifoseria ultras dell’c’è stato un rapporto di affetto. Sono stato 5 anni lì e non ho mai subito discriminazioni. Così come asono stato bene con gli ultras del. Admi hanno intitolato un club. Dichiarazioni di? Non le ho sentite.Campionato Chiuso? Domanda difficile. Ildeve considerare questa partita come quella di, che pesa di più dal punto di vista economico e di prestigio. È un ottimo allenamento. Quando l’è in palla, annienta l’avversario. Ricordo quando battemmo 3-0 ildi, quella era una partita con un divario tecnico enorme e l’fece una partita eccezionale.? Tocco ferro per non dire altro (scherza ndr). Ilqueste cose le fa spesso e non le chiamo nemmeno imprese, ci vuole il vero. Non deve fare niente di più di quello che sa fare”.