"Non sei troppo in carne per essere una modella?". Desirée Cordero, la storica ex dell'attuale attaccante dell'Inter, Joaquin Correa, ha risposto per le rime ad un follower che l'ha attaccata via messaggio su Instagram dicendole di essere troppo "rotonda" per fare il mestiere di modella.



Un messaggio immediatamente mostrato nelle proprie stories da Desirée che ha risposto per le rime alle critiche: "Amo questi commenti. Sono felice di essere in carne perché io con la carne ci lavoro". E pensare che a noi la splendida argentina ci sembra tutto fuorché grassa, anzi in una forma strepitosa. Che ne pensate? Ecco i suoi ultimi scatti nella nostra gallery.